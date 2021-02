Nederrockklassieker du jour: Back Home

Vandaag werd bekend dat George Kooymans, de gitarist van de Golden Earring, lijdt aan de progressieve spierziekte ALS, een ziekte die onafwendbaar leidt tot de dood van de patiënt. De levensverwachting na het optreden van de eerste symptomen is maximaal 5 jaar. Voor de Earring betekent dit het einde: Kooymans kan niet meer optreden en de overige bandleden gaan niet op zoek naar een vervanger.

Kooymans schreef veruit de meeste muziek voor de Golden Earring. Er lopen ongetwijfeld betere gitaristen rond dan George Kooymans, maar als bedenker van riffs kent hij in de Lage Landen zijn gelijke niet. De in 1970 uitgebrachte single Back Home is daar een goed voorbeeld van. De song markeert een stijlverandering. Tot dat moment stond de band bekend als een lichtjes psychedelische beatband, vanaf Back Home maakte de Golden Earring ruige rock. Er zou nog een hele trits klassieke rockers volgen, met als bekendste natuurlijk de megahit Radar Love.

Uitgelichte afbeelding: Door Foto: Stefan Brending, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44019387