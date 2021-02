Lachen met Thierry, deel XXXIV

Hilariteit op de Twitters, waar nazileider Thierry Baudet voor de zoveelste keer gierend uit de bocht vloog. Na de meest recente onthullingen over de homofobe en racistische appjes in besloten chatgroepen van FVD, ging Thierry in damage control modus. Mensen die geen grip hebben op de realiteit én aan grenzeloze zelfoverschatting leiden kunnen dat maar beter aan anderen overlaten:

Helaas voor Thierry ontdekten twitteraars al snel dat Thierry die steunbetuigingen zélf op zijn Iphone had aangemaakt met de app ‘Notities’ .

Met als resultaat dat #Baudet inmiddels trending is op Twitter, maar dan niet op de wijze die de nazileider voor ogen stond:

Inmiddels wordt Baudet’s relatie met de media – die hem ooit op het schild hesen – er niet beter op. Gisteren liep hij weg tijdens een interview dat werd opgenomen voor de talkshow De Vooravond. Een jaar geleden zou de betrokken journaliste hem nog op haar knieën gesmeekt hebben terug te keren. Inmiddels kwalificeert dezelfde journaliste Baudet’s optreden als ‘zielig’.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Kyle Cleveland on Unsplash