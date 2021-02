Socialisten winnen verkiezingen in Kosovo

De socialistische partij Lëvizja Vetëvendosje heeft de parlementsverkiezingen in Kosovo gewonnen. Volgens de laatste prognoses kan de partij rekenen op 48% van de stemmen, een verdubbeling t.o.v. de vorige verkiezingen.

Vetëvendosje komt voort uit de kringen van links-nationalistische activisten. Ze werd in 2005 opgericht als opvolger van het Kosova Action Network (KAN), een basisdemocratische, nationalistische organisatie die naam maakte als oppositiebeweging tegen het bewind van Slobodan Milošević. Tien jaar geleden knuppelde de politie van Kosova de activisten van Vetëvendosje nog van de straat, nu is het de grootste partij van het land.

Sociaal-economisch is het programma van Vetëvendosje goed te vergelijken met dat van de SP of de – vroegere – linkervleugel van de PvdA: nadruk op een sterke verzorgingsstaat, progressieve belastingheffing, introductie van een landelijk ziekenfonds. Het kapitalisme zélf wordt niet ter discussie gesteld (maar dat doet de SP ook al heel lang niet meer).

Een populair speerpunt van de partij is de strijd tegen corruptie en de georganiseerde misdaad.

Het nationalisme van Vetëvendosje mag voor sommigen op links dan discutabel zijn, vergeleken met hetgeen er momenteel in Polen en Hongarije aan de macht is, is Vetëvendosje een baken van verlichting. De partij is vóór een strikte scheiding van de machten en een vrije pers, iets wat we van de PiS en Viktor Orbán nou niet meteen kunnen zeggen.

Uitgelichte afbeelding: “geen onderhandelingen – zelfstandigheid” Graffiti in Kosovo – By Kosovar at English Wikipedia – Transferred from en.wikipedia to Commons by Peccafly., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6941084