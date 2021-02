Eis van drie jaar cel tegen Hagenaar die vocht tegen ISIS

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 24 voorwaardelijk en 2 jaar proeftijd en reclasseringsvoorwaarden geëist tegen een man uit Den Haag die zich in 2017 heeft aangesloten bij de linkse militie YPG in Syrië.

De YPG heeft een aanzienlijk aandeel geleverd aan de val van de relifascistische organisatie ISIS. Ongetwijfeld staan de beelden van het belegerde Kobane iedereen nog wel bij.

Zo’n 400 mensen uit Europa en de VS, vooral uit radicaal-linkse hoek, sloten zich aan bij het YPG. Zo ook de verdachte uit Den Haag. Je zou verwachten dat hij een medaille in ontvangst zou mogen nemen, maar het tegendeel gebeurde. Formeel is het voor Nederlandse staatsburgers verboden af te reizen naar ‘krijgsgebieden’ en deel te nemen aan de gewapende strijd. Het OM had er in dit geval voor kunnen kiezen de andere kant op te kijken, maar besloot dat niet te doen.

Het OM verwijt de verdachte voorbereiding van doodslag in die periode. Hij heeft automatische vuurwapens voorhanden gehad, waarmee mensen ernstig verwond of gedood kunnen worden. De tweede verdenking is verboden wapenbezit in diezelfde periode.

Aan de ‘schuld’ van de verdachte bestaat overigens geen twijfel, hij heeft toegegeven dat hij meevocht om de strijd in Raqqa. Het vonnis volgt over twee weken.

Bron: Openbaar Ministerie

Uitgelichte afbeelding: vlag van de Bob Crow Brigade, een groep socialisten uit GB en Ierland die vochten aan de zijde van de YPG – By FugeeCamp – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50891618