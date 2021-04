SGP-jongeren willen geen vrouwen in de politiek

Een motie de landelijke kandidatenlijst van de SGP open te stellen voor vrouwen heeft het afgelopen zaterdag tijdens het congres van SGP-Jongeren (SGPJ) net niet gehaald. Een krappe meerderheid van de aanwezigen keerde zich tegen de motie.

De kandidatuur van vrouwen voor het bekleden van politieke functies is al heel lang een heikel punt binnen de SGP. Vrouwen mogen tegenwoordig lid worden van de partij en op last van de Hoge Raad accepteert de SGP inmiddels ook vrouwelijke kandidaten. Althans formeel, want in de praktijk is er weinig veranderd: de landelijke kandidatenlijst bestaat nog steeds uitsluitend uit mannen.

Afgelopen zaterdag dienden opstandige jongeren een motie in om de moederpartij op te roepen voortaan ook vrouwen te accepteren op de SGP-lijst(en). In de motie wordt gesteld dat er geen Bijbelse gronden zijn om vrouwen uit te sluiten van politieke functies. Integendeel: in de Bijbel hebben vrouwen vaak een prominente rol. Tegenstanders zeggen vaak dat een Bijbelse onderbouwing van vrouwen in de politiek ontbreekt, maar volgens één van de indieners van de motie is dat een hopeloos ouderwetse manier om de Bijbel te lezen: “Je moet de Bijbel contextueel lezen: in de cultuur van die tijd was het onmogelijk moderne vrouwenstandpunten aan te hangen“.

Uiteraard zag de reactionaire vleugel van de jongerenclub dit allemaal niet zitten, met als mooiste voorbeeld Mathijs van der Tang, wiens opvattingen over vrouwen vrijwel één op één samenvallen met die van de Taliban:

We erkennen volledig de talenten van vrouwen. Maar het draait in de politiek niet om talent. Het draait in de politiek allereerst om gezag. Alleen mannen hebben van nature gezag. — Mathijs van der Tang (@MathijsvdTang) April 16, 2021

Het feminisme dreigt voet aan de grond te krijgen bij @SGPJ. Er zijn moties ingediend om vrouwen in het regeerambt te krijgen. Daarom heb ik een tegenmotie ingediend: Motie De man is het hoofd der vrouw. https://t.co/Fq3tQ8eNqA — Mathijs van der Tang (@MathijsvdTang) April 16, 2021

Het gaat erom dat je je plicht vervult en je verantwoordelijkheid neemt. De slapheid van feminiene mannen is probleem nummer één waardoor alle ellende in deze wereld is gekomen. En weliswaar valt dat niet meer te repareren, maar de plicht om toch sterk te blijven blijft. — Mathijs van der Tang (@MathijsvdTang) April 17, 2021

You get the picture.

Overigens haalde ook Van der Tang’s ‘tegenmotie’ om vrouwen tot in eeuwigheid tot derderangswezens te bestempelen het uiteindelijk niet. Een kleine meerderheid van de aanwezigen vond dát net iets te ver gaan.

Uitgelichte afbeelding: By Mobilus In Mobili – Women’s March on Washington, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55796823