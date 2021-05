Willem Engel: ik word gedemoniseerd!

De haatzaaiende nephippie Willem Engel is boos op internetondernemer Alexander Klöpping. Engel dreigt Klöpping voor de rechter te slepen omdat die een screenshot van de twitterruzie tussen viroloog Marc van Ranst (held!) en Engel (vuilnis) heeft afgebeeld in 2000 bushokjes en op billboard-schermen door heel Nederland.

In een discussie op Twitter maakte Van Ranst volledig gehakt van Engel. Hoogtepunt (Van Ranst): “Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsapandemie, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt. Echter, op dit moment geef ik geen flying fuck om wat jij uitkraamt, en Nederland zou dat best ook niet doen”.

Klöpping was onder de indruk van het optreden van de Belgische viroloog en begon een crowdfundingsactie. De benodigde 2000 euro werd binnen een half uur gehaald. Klöpping: “Als het gesprek straks in talloze bushokjes hangt, dan zien nog meer mensen wat voor geweldige pen Van Ranst heeft. En misschien gaan ze dan nog achter hun oren krabben wat betreft Willem Engel”.

Van Ranst kan er de humor wel van inzien. Dat geldt dus niet voor Engel, die zegt dat deze actie juist zal leiden tot ‘meer polarisatie’ (LOL). Engel denkt dat het weergeven van een twitterdiscussie ‘weleens onder smaad en laster’ zou kunnen vallen en heeft zijn juristen opgedragen er naar te kijken.

