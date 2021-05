Willem Engerd doet aangifte tegen Marc van Ranst

Je kunt altijd nóg dieper zinken. Het bewijs wordt geleverd door de glibberige complotgek Willem Engel. In een wanhopige poging relevant te blijven heeft Willem Engerd vandaag aangifte gedaan tegen de Belgische viroloog Marc van Ranst. Van Ranst zit inmiddels bijna twee weken ondergedoken omdat hij bedreigd wordt door een naziterrorist, overigens tot grote hilariteit van Engel die van mening is dat Van Ranst dat geheel aan zichzelf te wijten heeft. Had hij maar niet moeten proberen de bevolking te beschermen tegen een dodelijk virus, toch?

Het AD zegt de aangifte te hebben ingezien. Volgens Engerd maakt Van Ranst zich schuldig aan laster, smaad en wat al niet door hem en zijn ‘beweging’ af te schilderen als extreemrechts. Ook zou Engerd geen virusontkenner zijn, maar een ‘scepticus’. Voldoende reden dus om Van Ranst voor de rechter te slepen. Uiteraard is het een volstrekt kansloze zaak, maar Engerd moet toch wát. Inmiddels neemt de vaccinatiegraad snel toe en zijn/worden de meeste coronarestricties opgeheven. De aan publiciteit verslaafde narcist Engerd dreigt dus in de obscuriteit te verdwijnen en probeert zijn onvermijdelijke val zo lang mogelijk uit te stellen.

Was er geen enkele Nederlander meer over om rechtszaken van te verliezen, Willem?

🙂https://t.co/WA6Y6mdfC9 — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) May 28, 2021

Uitgelichte afbeelding: Narcissus (1597–99) by Caravaggio; the man in love with his own reflection. – By Caravaggio – The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=148809