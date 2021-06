Gluipkop Sywert van Lienden sluisde 9 miljoen euro naar persoonlijke holding

Sywert van Lienden heeft aan zijn mondkapjesdeal met de overheid ruim 9 miljoen euro overgehouden. Zijn zakenpartners Camille van Gestel en Bernd Damme vingen elk 5 miljoen. Dat blijkt uit onderzoek van het onvolprezen blog Follow the Money. Al die tijd zeiden Sywert en co dat ze geen cent verdienden aan de levering van de mondkapjes.

Eind vorig jaar hebben de drie (uiteindelijk tóch niet zo handige) graaiers constructies opgetuigd waarin ze hun miljoenen hebben ondergebracht. Niet geheel toevallig betrof dat een commanditair vennootschap met een stichting met slechts één bestuurder als beherend vennoot. Drie keer raden wie die bestuurder is. De constructie wordt volgens experts vaak gebruikt om redenen van anonimiteit:

Een ondernemer die liever niet wil dat iedereen op de hockeyclub kan achterhalen hoeveel geld hij heeft, richt een cv op met een stichting als ‘beherend vennoot’ – de bestuurder. Zo kan de ondernemer zelf op de achtergrond blijven als zogeheten ‘stille vennoot’. Omdat een cv anders dan een bv geen jaarrekening hoeft te publiceren, blijft het vermogen in de cv onzichtbaar voor de buitenwereld.

In een reactie op het artikel van FTM zegt Van Lienden van plan te zijn het bijeengegraaide belastinggeld ‘een maatschappelijke bestemming’ te geven. Voorwaarde is wel dat vanaf nu iedereen lief voor hem is, anders gaat dat niet door: ‘Of dat volledig waargemaakt kan worden is deels afhankelijk van de gevolgen van de huidige verwoestende mediastorm voor [mijn] professionele loopbaan.’

Oh, dan is er ook nog dit:

Naast de miljoenen die Sywert van Lienden en zijn kompanen overhielden aan de mondkapjeshandel gaven ze zichzelf ook een managementsfee van circa 15.000 euro per maand. https://t.co/xm0GA08Cpi — Tom Kreling (@TomKreling) May 31, 2021

De inmiddels door bijna iedereen uitgekotste Van Lienden is momenteel druk bezig zijn tl op Twitter op te schonen. Gelukkig zijn er de screenshots:

Een zeker persoon genaamd Sywert heeft gisteren of vandaag een tweet gewist: pic.twitter.com/PtpcdJPm0u — J. v⭕n Dijk (@JvanDijkS) June 1, 2021

Dit is dezelfde Sywert die er vorig jaar voor pleitte het vakantiegeld in te leveren vanwege al die zielige ondernemers en zo:

Van Lienden is lid van het CDA, maar die partij weigert tot op heden commentaar te geven op de graaipraktijken van deze hypocriete griezel, naar wij vermoeden omdat de partijtop absoluut niet begrijpt wat Sywert nou eigenlijk fout gedaan heeft:

Zoek de rode draad: Hugo de Jonge en het CDA; Sywert van Lienden en het CDA; GS Limburg en het CDA; Wobbly Hoekstra en het CDA; GS N-Brabant en het CDA; Maxime Verhagen en het CDA; Camiel Eurlings en het CDA; Eelco Brinkman en het CDA. er is meer op aard dan Mark Rutte en de VVD — Roger Vleugels (@RogerVleugels) June 1, 2021

