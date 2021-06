Leider Oostenrijkse extreemrechtse partij stapt op

Norbert Hofer, de leider van de extreemrechtse FPÖ, is gisteren opgestapt. Aanleiding is een al maanden slepend conflict met de ‘radicale vleugel’ van de partij.

In 2016 verloor Hofer de presidentsverkiezingen nipt van de Groene tegenkandidaat Alexander van der Bellen. Na een paar jaar minister van Transport te zijn geweest werd hij in september 2019 tot partijleider gekozen nadat zijn voorganger Heinz-Christian Strache verwikkeld raakte in een corruptieschandaal. Het schandaal leidde tot de val van het coalitiekabinet met de christendemocratische ÖVP.

De FPÖ heeft zich tot op heden niet weten te herstellen van dit schandaal, wat leidde tot heftige kritiek van Herbert Kickl, de leider van de rechtervleugel van de partij (zelfs een fascistische partij heeft blijkbaar nog een rechtervleugel). Hofer is de niert aflatende kritiek spuugzat en geeft nu de pijp aan Maarten.

Uitgelichte afbeelding: Hofer (links) en Van den Bellen in debat – By Ailura, CC BY-SA 3.0 AT, CC BY-SA 3.0 at, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53834884