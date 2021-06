Baudet presenteert FVD-munt met afbeelding van….Baudet!

Baudet’s plannen voor een eigen FVD-zuil nemen inmiddels concrete vormen aan. Na eerder al een fokprogramma voor nazi’s datingapp voor FVD’ers te hebben gepresenteerd, kwam Baudet vandaag met een ontwerp voor een eigen cryptomunt. Natuurlijk valt er met een krankzinnige narcist als Thierry altijd wat te lachen. Op de munt staat een portret van Baudet en de tekst “Baudet met ons”. No, we kid you not:

In eerste instantie dachten we aan een grap, maar het is blijkbaar bloedserieus:

Zowel de munt als het fokprogramma zijn onderdeel van de parallelle samenleving die Baudet wil creëren. Baudet realiseert zich dat het veroveren van de politieke macht er niet in zit en richt zich nu op het creëren van een FVD-samenleving, met een eigen munt, eigen winkels, eigen scholen en – niet te vergeten – een boreaal fokprogramma.

Hoe dat allemaal vorm moet krijgen, is niet duidelijk. Vermoedelijk eindigt het ermee dat Baudet naar de jungle van Guyana verhuist, omringt door zijn fans een kudde bewonderende schapen. Met zijn voorgangers liep het overigens niet goed af. En nee: dat is niet om te lachen, ook niet als het FVD’ers betreft.

Uitgelichte afbeelding: Door Nancy Wong – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66016050