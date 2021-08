Rotterdamse huisjesmelker gaat door de ruiten om pand te ontruimen

Je naam is Frans Alexander Schell. Je bedrijf heet IMRO Vastgoed. Je laat je pand jarenlang leegstaan, want kan jou het schelen dat er woningnood heerst. Je eigen portemonnee is het enige dat telt. Dan wordt je pandje gekraakt door mensen die geen woning kunnen vinden. Kun je naar de rechter stappen, maar waarom zou je als de ruiten inbeuken net zo effectief is en een stuk goedkoper:

Als je als huisjesmelker (Sander Schell, Imro Vastgoed) liever alle ruiten van je eigen veel te lang leegstaande pand intikt dan dat je in gesprek gaat met mensen die dringend woonruimte nodigt hebben. pic.twitter.com/XVtVdyzhnr — 🏳️‍🌈 Boosvrouw 🏳️‍🌈 (@BoosvrouwNL) August 4, 2021

Persverklaring (overgenomen van Indymedia):

Na jarenlange leegstand hebben vijf jonge en minderjarige bewoonsters twee weken lang vredig gewoond in een kraakpand op de Tamboerstraat in Rotterdam. Zij woonden hier al twee weken en hebben daarmee ruimschoots huisrecht gevestigd, waardoor zij volgens de wet niet ontruimd kunnen worden zonder dat de eigenaar een rechtzaak aanspant. De eigenaar, Frans Alexander Schell (IMRO Vastgoed), besloot echter het recht in eigen hand te nemen. Hij sloeg de ruiten in met een stoeptegel en bedreigde de minderjarige bewoonster: “Als de politie niet naar binnen komt dan kom ik naar binnen en sla ik alles kort en klein, inclusief jou.”. De bewoonsters zijn gevlucht zodra deze gevaarlijke gek via het raam het pand binnendrong. IMRO Vastgoed bezit 81 panden in Rotterdam (en omgeving) en Slagerij Schell op de Westkruiskade 69 in Rotterdam.

De bewoonsters hebben via de tuin hun woning moeten ontvluchten. Aanwezige politieagenten kwamen de bewoonsters niet tot hulp, maar intimideerden de omstanders door zonder reden om hun identiteitskaart te vragen en maakten opmerkingen als ¨die tjappies zijn hier al sinds wij hier aankwamen¨ over de behulpzame omstanders die de misdaad filmden. Zij constateerden (nadat de bewoonsters hun woning ontvlucht waren) dat alles oké was, schudden vriendelijk de hand van de eigenaar en zeiden dat hij “goed gehandeld” had.

De moraal van dit verhaal: barricadeer je pand en vertrouw niet op de politie.

