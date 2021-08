FVD: The Saga Continues

Ok, FVD wordt tegenwoordig alleen nog serieus genomen door de fascistische complotgekken van De Dagelijkse Standaard en de dronken aardbei Zihni Özdil, dus why bother? Simpel: wij beleven veel plezier aan het vastleggen van de Opkomst en Razendsnelle Ondergang van Het Vierde Rijk FVD. Here goes.

Ook #fvd kamerlid @PvanHouwelingen denkt – net als zijn leider Baudet – dat we toegaan naar een situatie waarin we met microchips kunnen worden gevaccineerd. #coronadebat pic.twitter.com/MW0YzSEn9D — dr. Marina (@mmeeuw) August 18, 2021

