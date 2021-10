Herfstklassieker du jour: Autumn Almanac

Songs over de herfst zijn meestal nogal melancholiek, met veel ondergangsstemming, vallende bladeren en eenzame zwerftochten door regen en mist. The Kinks kijken daar anders tegenaan: de herfst is het seizoen om behaaglijk met een glas Armagnac bij de open haard te zitten terwijl de regen tegen de ramen klettert. Heerlijk, toch? Naast een lofzang op de herfst is Autumn Almanac óók – en misschien vooral – een lofzang op het Engeland van de jaren ’50 en ’60, en dan met name op Muswell Hill, de Noord-Londense wijk waar Ray Davies opgroeide: This is my street, and I’m never gonna to leave it/And I’m always gonna stay here/If I live to be ninety-nine,/’Cause all the people I meet/Seem to come from my street/And I can’t get away/Because it’s calling me, (come on home).

From the dew-soaked hedge creeps a crawly caterpillar,

When the dawn begins to crack.

It’s all part of my autumn almanac.

Breeze blows leaves of a musty-coloured yellow,

So I sweep them in my sack.

Yes, yes, yes, it’s my autumn almanac.

Friday evenings, people get together,

Hiding from the weather.

Tea and toasted, buttered currant buns

Can’t compensate for lack of sun,

Because the summer’s all gone.

La-la-la-la…

Oh, my poor rheumatic back

Yes, yes, yes, it’s my autumn almanac.

La-la-la-la…

Oh, my autumn almanac

Yes, yes, yes, it’s my autumn almanac.

I like my football on a Saturday,

Roast beef on Sundays, all right.

I go to Blackpool for my holidays,

Sit in the open sunlight.

This is my street, and I’m never gonna to leave it,

And I’m always gonna to stay here

If I live to be ninety-nine,

‘Cause all the people I meet

Seem to come from my street

And I can’t get away,

Because it’s calling me, (come on home)

Hear it calling me, (come on home)

La-la-l

La-la-la-la…

Oh, my autumn Armagnac

Yes, yes, yes, it’s my autumn almanac.

La-la-la-la…

Oh, my autumn almanac

Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes.

Bop-bop-bopm-bop-bop, whoa!

Bop-bop-bopm-bop-bop, whoa!

