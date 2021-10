Mislukte lancering nieuwe fascistische partij in Wallonië

De lancering van de nieuwe extreemrechtse Waalse partij ‘Chez Nous’ (‘Bij Ons’) is op een sof uitgelopen omdat burgemeester Jean-Louis Lefèbvre van de gemeente Herstal een samenkomst van de partij verbood. Chez Nous probeerde de exacte locatie van de bijeenkomst geheim te houden, maar dat mislukte dus.

Extreemrechts krijgt tot nu toe in Wallonië geen poot aan de grond. Dat heeft diverse redenen. In tegenstelling tot Vlaanderen en Nederland is het maatschappelijke middenveld (inclusief christen-democraten en liberalen) in Wallonië fel antifascistisch. Waalse antifascisten hebben ook intensief gemobiliseerd voor een tegendemo. Daarnaast hebben de Waalse media een cordon sanitaire opgetrokken rond extreemrechts. Fascisten krijgen geen zendtijd, worden niet uitgenodigd voor interviews in toonaangevende kranten/tijdschriften en verschijnen niet dagelijks in talkshows.

Resultaten uit het verleden zijn natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Chez Nous ziet er gelikt uit en kan rekenen op de steun van het Vlaams Belang en het Franse Rassemblement National (het vroegere Front National).

Uitgelichte afbeelding: actieposter Bruxelles Antifa