QAnon-sjamaan krijgt 3 jaar en 5 maanden gevangenisstraf

Jacob Anthony Chansley, alias de “Qanon-shaman”, is voor zijn aandeel in de mislukte couppoging van Trumpaanhangers op 6 januari dit jaar veroordeeld tot drie jaar en vijf maanden gevangenisstraf. De aanklager had 51 maanden celstraf geëist.

Chansley is veroordeeld voor “het verhinderen van de werkzaamheden van het parlement”. Hij heeft zelf geen geweld gebruikt en was ook niet betrokken bij de organisatie van de couppoging. Dat hij tóch een relatief hoge straf krijgt heeft hij volledig aan zichzelf te wijten. Door zijn uitdossing als sjamaan werd hij hét gezicht van de rellen. Als je de bink uit wilt hangen heeft dat gevolgen.

Chansley zegt de afgelopen maanden in de cel veel aan reflectie te hebben gedaan. Ook heeft hij intensief gemediteerd over liefde, Jezus en Gandhi, iets wat je wel vaker ziet bij fascisten die in de cel belanden. Willem Engel heeft daar trouwens ook een handje van, en die zit (helaas) nog niet eens achter de tralies. De rechter – die ook al langer meeloopt – nam het geleuter over liefde, reflectie en Gandhi voor kennisgeving aan en haalde Chansley dus voor ruim drie jaar uit de roulatie. Good riddance.

Probleem rond dit hele gebeuren is wél dat kanonnenvoer als Chansley achter de tralies verdwijnt, terwijl de organisatoren van de coup er met een berisping af lijken te komen. De kleine visjes worden gevangen, de grote roofvissen komen met de schrik vrij.