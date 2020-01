Internationale wetenschappers presenteren samen masterplan voor insectenherstel

Het is geen geheim meer dat vele insecten problemen hebben. Maar daar valt iets aan te doen, volgens ruim 70 wetenschappers uit 21 landen. Zij presenteren deze week hun ‘road map’ voor insectenbehoud en -herstel. Deze bevat veel tips voor goede voornemens voor dit jaar tot aan langetermijnoplossingen wereldwijd.

Het doel is om snel met ‘insectenherstel’ te starten, zegt initiatiefnemer en hoogleraar Jeff Harvey van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en de Vrije Universiteit Amsterdam. Overal ter wereld nemen de bewijzen toe dat insectensoorten te lijden hebben van verschillende soorten stress door menselijk toedoen: het verlies en de versnippering van leefgebied, vervuiling, invasieve soorten, klimaatverandering en overmatig oogsten. “Als wetenschappers willen we alle kennis beschikbaar stellen, zodat dit samen met beheerders, beleidsmakers en alle andere betrokkenen in actie kan worden omgezet.”

