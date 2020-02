Het is de EU de afgelopen 10 jaar niet gelukt risico’s van bestrijdingsmiddelen te beperken

Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu, maar het is de Europese Unie de afgelopen tien jaar nauwelijks gelukt de risico’s terug te dringen. Ook schiet de handhaving ernstig tekort. Boerenbedrijven in overtreding worden nauwelijks of niet beboet. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport. Het onderzoek van de Rekenkamer vond plaats in Nederland, Frankrijk en Litouwen.

Boeren mogen chemische bestrijdingsmiddelen alleen gebruiken als er geen andere (effectieve) manier is om gewassen te beschermen tegen insecten, schimmels of andere voor de landbouw schadelijke organismen. Mede omdat er onduidelijkheid is over metingen en betrouwbare gegevens ontbreken, schiet de handhaving echter tekort, aldus de controleurs. “Bovendien ontbreken doelstellingen op Europees niveau. Die moeten er natuurlijk komen”, zei Rekenkamerlid Samo Jereb in een toelichting.

– Lees verder bij de bron, Boerenlandvogels