Guerrillatuinieren in rechtsvorm

Over de oprichting van een Stichting Guerrilla Gardening in Nederland:

We willen de ondersteuning van de community nog structureler kunnen oppakken en guerrilla gardening nog steviger op de kaart zetten. We willen er dus meer tijd in kunnen stoppen!

Door het oprichten van een stichting krijgt de beweging een rechtsvorm die goed past. We kunnen vrijwilligers netjes laten aanhaken (met een vrijwilligerscontract) en we kunnen ook subsidie voor projecten aanvragen.

In onze statuten hebben we de doelen van de stichting opgegeven. De hoofdreden die we voelen om als burgers de schep op te pakken in de buurt is de mondiale achteruitgang in biodiversiteit. Ingrid: „We weten allemaal dat het slecht gaat met de biodiversiteit. Zo verdwijnen insecten schrikbarend snel. Meer groen in de stad, zoals rondom boomspiegels is heel belangrijk voor insecten zoals bijvoorbeeld wilde bijen.“

Maar er zijn natuurlijk veel meer redenen om het guerrilla gardenen te willen aanjagen. Ook voor mensen is groen in de stad essentieel. Wie wordt er niet blij van meer groen? Ook is meer groen in de buurt goed voor de gezondheid en helpt het hittestress en wateroverlast voorkomen.