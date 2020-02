Nederland loopt zwaar achter op het gebied van biologische landbouw

Wat een verrassing: er zit behoorlijke groei in de biologische landbouw wereldwijd, maar niet in Nederland. De overheid stimuleert niet en houdt zelfs tegen. En dat is voor de agroterroristen die morgen weer willen toeslaan nog steeds te veel.

Uit een bericht over de vakbeurs voor biologische voeding:

Ondanks dat het wereldwijde biologisch aandeel op de totale landbouwgrond 1,5% bedraagt, hebben veel landen een groter aandeel: Liechtenstein (38,5%) en Oostenrijk (24,7 %) zijn voorlopers. Met 2,2 miljoen hectare (9,6%) blijft Spanje het land met het grootste biologisch oppervlakte in hectare. Nederland blijft in dit rapport met cijfers van 2018 op (3,1%) hangen, met een landbouw areaal van 69.000 hectare. Daarmee blijft Nederland flink achter op andere Europese landen. Een van de mogelijke oorzaken hiervoor is het ontbreken van een stimuleringsbeleid en streefcijfers voor klimaatvriendelijke landbouw vanuit de overheid. Met de komst van de Green Deal hoopt Bionext, brancheorganisatie van de biologische sector, dat hier verandering in komt.

