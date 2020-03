Bayer verdedigt de neonicotinoïden

Bayer verkoopt al zo’n drie decennia zogenaamde neonicotinoïden, een groep insecticiden die het bedrijf ooit heeft uitgevonden. Ze worden ervan verdacht een roemloze rol te spelen in het wereldwijde verlies van bijen en insecten. De EU heeft nu drie van de vijf goedgekeurde neonicotinoïden in Europa verboden en wetenschappers over de hele wereld waarschuwen voor een “ecologisch armageddon”. In het coververhaal van tijdschrift NATUR 3/20 (“Toxic Seed”) wordt de chemische reus van verschillende kanten beschuldigd kritische wetenschappers en imkers te hebben geïntimideerd. De toxicoloog Henk Tennekes beweert zelfs dat Bayer al vroeg op de hoogte was van de echte gevaren van “neonics” voor niet-doelwitinsecten, maar dat men deze negeerde.

– Boerenlandvogels