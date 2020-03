Stikstof doet de Veluwse heide sterven

De Stentor ging op stap met boswachter Rick de Ruiter op het Kootwijkerzand:

,,Dit landschap is uniek in West-Europa, met even unieke diersoorten. Dat is enorm waardevol. De gevolgen van alleen al dit tankmos op het hele ecosysteem zijn groot.’’ Als voorbeeld noemt hij de kleine heivlinder, een soort die een halve eeuw geleden vrij algemeen was, maar die nu alleen nog het Kootwijkerzand voorkomt. ,,Tenminste, dat hopen we, want bij de laatste telling vorig jaar waren er nog maar 35 waarnemingen. Dus misschien is hij al uitgestorven.”

Stikstof doet dieren en planten/bomen sterven, het is niet een voor twaalf voor de Veluwe, het is twaalf uur.

