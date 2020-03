Paardebloemen belangrijk voor vlinders en bijen

De lente is begonnen en dat betekent dat de paardebloemen weer gaan bloeien. Onterecht worden ze door veel mensen als ongewenst gezien. Maar, zeker in het vroege voorjaar, zijn bloeiende paardebloemen heel belangrijk voor vlinders, bijen en andere insecten als bron van nectar en stuifmeel.

Paardebloemen vind je overal in Nederland. In april kunnen ze hele weilanden geel kleuren. Paardebloemen zijn een belangrijke bron van nectar voor vlinders.

Hongerige vlinders en bijen

Ze bloeien in maart en april, als er nog niet zo heel veel planten in bloei staan. In deze periode worden ook vlinders en bijen wakker, na een lange winter. En dan hebben ze honger! Het moeilijk om voedsel te vinden, en paardebloemen bieden uitkomst; ze geven nectar en ook stuifmeel. Deze bevatten eiwitten die bijen en vlinders nodig hebben voor het maken van hun eieren en het voeden van hun larven. Wist je bijvoorbeeld dat de honing die bijen maken uit stuifmeel van paardebloemen een specifieke smaak heeft?

