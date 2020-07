Tijd om het botanisch erfgoed te dekoloniseren

(…)Al honderden jaren maken rijke landen uit het Noorden gebruik van natuurlijke hulpbronnen en menselijke kennis uit het Zuiden. Koloniale botanici hebben in naam van de wetenschap gevaarlijke expedities ondernomen, al was hun taak met name om economisch winstgevende planten vinden. Veel van Kews werk tijdens de 19de eeuw bestond uit het verplaatsen van die planten doorheen het Britse rijk, wat betekent dat ook onze instelling een erfenis heeft die diep geworteld is in het kolonialisme.

De sporen van koloniale uitbuiting zijn niet endemisch voor de plantkunde – ze zijn overal, van sociaaleconomische ongelijkheden in gemarginaliseerde gemeenschappen tot de diamanten in trouwringen. De geschiedenis kan niet worden veranderd, maar we kunnen er wel van leren om de machtsdynamiek van het heden echt te begrijpen en de weg vrij te maken voor een betere toekomst.

– door Alexandre Antonelli, wetenschappelijk direecteur van Kew Gardens, de Koninklijke Botanische Tuinen bij Londen, lees verder bij de bron

