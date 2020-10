Europese testmethoden voor landbouwgif geven gevaar niet juist aan

Het landbouwgif dat veel boeren op hun land gebruiken is mogelijk veel gevaarlijker dan gedacht. De Europese testmethoden voor landbouwgif zijn bijna 30 jaar oud en de echte risico’s worden daarbij niet in kaart gebracht.

In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 9 miljoen kilo landbouwgif op akkers en in kassen gebruikt. De testmethoden voor die pesticiden zijn in de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkeld. Volgens de Wageningse hoogleraar Violette Geissen brengen deze testen niet de daadwerkelijke risico’s van pesticiden in beeld. Zij doet sinds 1 september in opdracht van de Europese Commissie 5 jaar lang onderzoek naar de werkelijke effecten van pesticiden op mens, dier en milieu.

– Lees verder bij de bron, Tubantia