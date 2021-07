Chemelot, duurzame plasticmakers maar de komende zeven jaar nog even niet

U heeft wellicht net zo min als wij ooit van Chemelot gehoord. Het is de “nieuwe” geprivatiseerde naam voor wat ooit de Staatsmijnen waren, en later enkel DSM, het smerige chemiebedrijf in Geleen. Limburg en alle plaatsen en de delta stroomafwaarts als dumpplaats voor plasticafval voor de komende zeven jaar:

Veel van het plastic dat in Nederland de toonbank over gaat, vindt zijn oorsprong bij Chemelot, het grootste industriecomplex van ons land. Naar eigen zeggen staat duurzaamheid daar hoog in het vaandel. Zo doet het bedrijf sinds vorig jaar mee aan Operation Clean Sweep; een wereldwijd programma om plastickorrels en zwerfafval uit het milieu te weren, en bedoeld voor de hele kunststofketen. Dus van grondstofleveranciers tot producten, transporteurs en recyclers.

Dit klinkt allemaal prachtig, maar ondertussen heeft Chemelot het afgelopen jaar een vergunning aangevraagd en gekregen om 7 jaar lang reststromen te mogen lozen in de Maas. In de vergunningaanvraag wordt erkend dat er (naast tal van andere stoffen) ook 468 μg/l polymeren (microplastics) in deze reststromen zitten, wat neer komt op het lozen van minstens 14.040 kg per jaar aan minuscule deeltjes plastic, die hebben rondgedreven in een industriële waterzuivering waar ze direct met gevaarlijke chemicaliën in contact zijn gekomen en deze hebben kunnen opnemen.

