Knettergroen en o ja knetterlinks Amsterdams bestuur zet knuppel op bloemenlint

Gele ganzenbloem, duizendblad, kaasjeskruid en korenbloem: het bloemenlint dat afgelopen winter door bewoners van Nieuw-Sloten samen met de stadsecoloog was ingezaaid, was eenmaal in bloei een lust voor het oog. Dat duurde precies tot eerder deze maand, toen in opdracht van de gemeente een bedrijf het openbare groen kwam maaien en daarbij ook de gesubsidieerde bijen- en bloemenlinten in de wijk meenam.

Een slagveld, zo omschrijft de lokale duurzaamheidsambassadeur Marjolein Toonen de schade aan het ecologische buurtproject. “Er is een klein stukje gespaard gebleven, maar verreweg het meeste is verdwenen. Zelfs in de door ons beheerde tuinen is gemaaid. Uitgerekend in de periode dat de bijen en hommels op zoek zijn naar honing. Ook de waardplanten voor de rupsen zijn weggemaaid. Dat scheelt dit jaar honderden, misschien wel duizenden vlinders.”