WHO benadrukt belang van groen voor mentale gezondheid

Groen is belangrijk voor je mentale gezondheid. Met de toenemende verstedelijking hebben stadsbewoners minder toegang tot groen. Tegelijk is in de afgelopen vijftien jaar het aantal Europeanen met mentale problemen met zestien procent toegenomen. Dat is een punt van zorg.

Sjerp de Vries, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, is voorzitter van een werkgroep in het EKLIPSE-project die keek naar de relatie tussen groen en mentaal welzijn. Het onderzoek leidde tot een uitgave van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO).