Drie miljard vogels minder in Noord-Amerika in een halve eeuw

In een halve eeuw is de vogelpopulatie drastisch afgenomen in Noord-Amerika. Canada en de VS tellen ruim drie miljard vogels minder. Die alarmerende cijfers komen naar voor in een studie die werd gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad Science. De wetenschappers trekken aan de alarmbel.

Het team van Amerikaanse en Canadese onderzoekers, onder leiding van ornitholoog Kenneth Rosenberg van de Cornell University, analyseerde gegevens van verschillende langlopende monitoringprogramma’s in Noord-Amerika. Sommige metingen gaan zelfs terug tot 1970. Binnen zo’n monitoring tellen vogelaars in het voorjaar op vaste locaties welke vogels ze tegenkomen en in welke aantallen.

De conclusies van de omvangrijke studie zijn alarmerend. Vogels in Noord-Amerika verdwijnen aan een schrikbarend snel tempo. De totale vogelpopulatie in de landen is sinds 1970 met 29 procent afgenomen. Het zou gaan om in totaal bijna 3 miljard vogels.

