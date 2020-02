Prinz Bernhard Jr. belaagt nu ook zeehonden met zijn vroemvroem

Na de rugstreeppad en zandhagedis dreigen nu ook zeehonden en vogels de dupe te worden van de Formule 1 op Zandvoort, in mei van dit jaar. De gemeente Noordwijk wil een drietal raceteams namelijk ontheffing verlenen om via het strand van Noordwijk naar Zandvoort te rijden, om files te vermijden. De teams moeten dan wel dwars door een recent aangelegd natuurreservaat. Noordvoort heet het reservaat. Een deel van het strand tussen Noordwijk en Zandvoort is rustiger gemaakt om zeehonden en vogels op het strand de ruimte te geven die ze verdienen. Bezoekers van het strand mogen tussen palen 70 en 73 over een lengte van drie kilometer niet het strand op, maar lopen over de zeereep. Vanaf twee uitzichtpunten kunnen ze vogels en zeehonden spotten.

Meldt RTLZ.

Het is namelijk onbestaanbaar dat “sterren” van de vroemvroemwedstrijd van de pandjesprins in de file zouden moeten staan, dus is het de bedoeling dat zij over het strand van Noordwijk naar Zandvoort rijden, door het net een jaar bestaande natuurreservaat.