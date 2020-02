Laat Formule-1 raceteams niet over het strandreservaat van Noordwijk naar Zandvoort rijden!

Wat is er aan de hand?

Het college van de gemeente Noordwijk wil toestaan dat Formule 1-teams van Noordwijk over het strand naar Zandvoort reizen. De teams logeren in Noordwijk vanwege de Dutch Grand Prix begin mei.

Raceteams belangrijker dan natuurgebied

Als het college toestaat dat de raceteams over het strand mogen pendelen, betekent dat dat ze dwars door strandnatuurreservaat Noordvoort rijden. Dit reservaat op de grens van Noordwijk en Zandvoort wordt getransformeerd tot stiltegebied voor vogels en liefst ook zeehonden. Mountainbikers mogen er niet komen. Wandelaars wordt gevraagd om een wandelpad door de duinen te kiezen, om het strand te sparen.

Volgens het college is de route over de weg lastig, omdat het daar die dagen te druk is en de teams zullen worden opgehouden door fans. Het strand is nu eenmaal de kortste route, dus moet de natuur maar wijken.

Teken de petitie!

Het is onbegrijpelijk dat het belang van de Formule1-race hier gaat boven natuur.