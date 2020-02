Laat de wolf niet nogmaals verdwijnen

De wolf is na 150 jaar terug in het Nederland en heeft ons veedichte land verkozen tot zijn verblijfplaats. Geweldig nieuws voor onze biodiversiteit, maar minder goed nieuws voor boeren. In Duitsland, waar in 2019 officieel 55 wolvenroedels leefden, heeft de regering zojuist een nieuwe wet aangenomen die het mogelijk maakt om alle wolven in de omgeving van aangevallen vee dood te schieten. In Nederland is dat op dit moment nog verboden, maar er zijn boeren in Nederland die ook pleiten voor het afschieten van de wolven en zij vinden in de politiek steeds meer gehoor.

De wolf wordt nu voor de tweede keer met uitsterven bedreigd, en dus moeten we nu handelen als we de wolf een kans willen geven. Hoe (on)gevaarlijk is het dier dat Nederland heeft uitgekozen om te blijven? Wat is het belang van de wolf voor onze natuur? Kunnen we de wolf leren om geen vee aan te vallen? Het zijn vragen die we gaan beantwoorden in de documentaire Wolf.

