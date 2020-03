De oorsprong van de Insectenapocalyps is te vinden in La Selva, Costa Rica

La Selva is een strook intacte Costa Ricaanse jungle die beschermd is tegen ontwikkeling, specifiek voor gebruik door wetenschappelijke onderzoekers en docenten. La Selva wordt erkend als een van de meest productieve veldstations ter wereld voor tropisch onderzoek en publicaties. Het is een ongelooflijk waardevolle bron voor wetenschappers, en hoewel beschermd, is het niet ondoordringbaar.

La Selva is een landschiereiland omgeven door intensieve landbouw. Aan de directe rand van het park zijn er bananenplantages, ananas- en palmgewassen en andere landbouw waar ongereguleerde hoeveelheden pesticiden worden gebruikt. Nieuw onderzoek toont aan dat die pesticiden het park binnenkomen.

