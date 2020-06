Meer over de welkome goudjakhals

Schoolplaten, die horen bij een tijd van onderwijs in een klas, van die dingen aan de muur die verwijzen naar waar je als klas misschien op je schoolreisje maar eigenlijk verder nooit naartoe gaat. Deze is gratis om te verspreiden, gemaakt voor ARK door Jeroen Helmers.

De goudjakhals loopt waarschijnlijk onopgemerkt door lawaaimedia die jammeren over de wolf al een paar jaar in Nederland rond. Of misschien worden ze aangezien voor wolven.

Afgelopen december hebben wij het dier al welkom geheten in Nederland.

Meer documentatie

Als u een grotere mooie plaat wilt laden kan dat via dit artikel.

Uitgelichte afbeelding: Door Mammal Research – Kowalczyk, R., Kołodziej-Sobocińska, M., Ruczyńska, I. et al. Mamm Res (2015) 60: 411. doi:10.1007/s13364-015-0238-9, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50483894