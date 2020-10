Zwarte dag voor de biodiversiteit in Europa

21 oktober was een zwarte dag voor natuur en milieu. Het Europees Parlement heeft een voorstel goedgekeurd waarbij de komende zeven jaar honderden miljarden vooral naar intensieve landbouw gaan. Het was dé kans om de landbouwsubsidies mede te gebruiken voor een omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, maar dat lijkt nu voorlopig van de baan.

In Nederland hebben we te maken met een stikstofcrisis en met massale insectensterfte. Boerenlandvogels, graslandvlinders en zoogdieren verdwijnen. Voor boeren is het beleid dat zich puur richt op massaproductie ook niet gezond: het aantal boeren gaan net zo hard achteruit als de boerenlandvogels.

Dat blijkt eens te meer uit de State of Nature die de Europese Commissie onlangs presenteerde. Op basis van wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat Europese natuur een nieuw dieptepunt heeft bereikt.