Een miljoen mensen eisen een Europese wet tegen geïmporteerde ontbossing

Het Braziliaanse ruimtevaartagentschap INPE verklaart dat het aantal bosbranden in 2020 is toegenomen met 25% ten opzichte van vorig jaar, en de stijging neemt alsmaar toe. In oktober kon het agentschap 17.326 hotspots lokaliseren, meer dan het dubbel van oktober 2019. Van de Pantanal, het grootste waterrijke gebied ter wereld, een regio met een bijzondere biodiversiteit en de grootste populatie jaguars ter wereld, heeft 28% in 2020 gebrand, een gebied ter grootte van Denemarken.

De Europese vraag naar producten zoals soja voor kippen- en varkensvoer vuurt de vernielingen aan. Europa is verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde natuurvernietiging door onze grote vraag naar producten zoals vlees, soja, palmolie, rubber, koffie en cacao. Momenteel heeft de Belgische consument bijvoorbeeld ook geen enkele garantie dat zijn stukje chocolade niet mee verantwoordelijk is voor ontbossing in West-Afrika. Daarom vragen meer dan een miljoen mensen de Europese Commissie om een wet die producten verbouwd op grond van vernielde natuurgebieden uit de rekken van de supermarkt houdt. Die wet moet producenten verplichten om hun volledige aanvoerketen onder de loep te nemen en ontbossing uit te bannen.

De Together4Forests-campagne bracht 140+ NGO’s samen om te strijden voor deze wet, waaronder BOS+, Greenpeace, Rikolto, Natuurpunt en WWF. Met al meer dan een miljoen handtekeningen is het de grootste publieksconsultatie rond een milieuthema in de geschiedenis van de EU. Bijna 70.000 Belgen namen deel. Toch gaat de campagne verder. Het is belangrijk dat mensen blijven tekenen via www.together4forests.eu tot wanneer de publieksconsultatie sluit op 10 december, om zeker te zijn dat deze wet zo snel mogelijk realiteit wordt.

Tekenen kan ook via de websites van de de deelnemende organisaties: WWF, Greenpeace, Rikolto, Natuurpunt, Jane Goodall Institute en BOS+

– WWF via De Wereld Morgen