Insectageddon, maar het kan nog stopgezet

Elk jaar neemt het aantal insecten dat in bepaalde streken op aarde voorbijvliegt, rondkruipt of in de grond leeft weer met een paar procentpunten af. Dat betekent dat in gebieden waar de achteruitgang zeer sterk is, er in de afgelopen twintig jaar misschien wel een derde van alle insectensoorten is verdwenen.

Dat is het slechte nieuws zoals wetenschappers dat afgelopen maandag in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) hebben gepubliceerd. Tientallen experts op het gebied van insecten (entomologen) droegen bij aan een reeks rapporten in dat vakblad over de stand van zaken rond insectenpopulaties in de hele wereld.

