De dure les van een dode wolf

Zaterdag 6 maart om 11 uur ’s ochtends werd bij Ede een wolf doodgereden. Waarom bevindt een wolf zich op klaarlichte dag bij de provinciale weg? De exacte aanleiding kunnen we niet achterhalen, maar de meest waarschijnlijke verklaring is een confronterende spiegel voor sommige natuurliefhebbers.

Onze boswachters kenden de wolvin van de Zuid-Veluwe goed. De wolvin kende haar territorium op haar duimpje, wist waar wandelpaden lopen en waar verkeer is. Die plekken meed ze. Ze wist: in mensengebied heb ik niets te zoeken, en midden op de dag is het levensgevaarlijk om daar je snuit te laten zien. De wolvin beperkte haar leefgebied grotendeels tot het uitgestrekte rustgebied.

Op de Veluwe zijn grote gebieden aangewezen als rustgebied. Daar lopen geen wandel- of fietspaden. Wild kan hier nog echt wild zijn. Mensen hebben daar niets te zoeken: de toegang is verboden. Her en der in deze rustgebieden hangen camera’s voor onderzoek. Onze vreugde is groot wanneer we op camerabeelden nieuwe soorten voorbij zien komen. Maar er is één soort die we steeds vaker waarnemen, en dat is homo ludens. De spelende mens, die zich weinig aantrekt van onze regels……

Uitgelichte afbeelding: Wolf wikipedia Bernard Landgraf – Eigen werk