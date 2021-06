Help de varkens uit de brand!

Dinsdag1 juni was het weer zover, in Nederweert, Limburg kwamen 4.600 varkens gruwelijk om het leven door de zoveelste stalbrand. Meer slachtoffers mogen er niet vallen! Eet geen vlees meer van varkens die geen vluchtweg hebben bij een brand en teken de varkensvlees-pledge!

Overheid en sector doen niets om branden te voorkomen

De afgelopen vijf jaar stierven er jaarlijks ruim 190.000 dieren door een stalbrand. Een onvoorstelbaar hoog aantal. Hoe het komt dat er zoveel stalbranden zijn? De combinatie van mestgassen, brandbare materialen en luchtwassers maakt de dichte stallen extreem brandgevaarlijk. Een klein vonkje is vaak al genoeg. In de intensieve varkenshouderij zijn de varkens bij een brand kansloos, ze kunnen geen kant op. De sector en de overheid doen veel te weinig om de dieren te beschermen. Dat kan zo niet langer!

Vrije uitloop redt levens

Het gaat nooit lukken om stalbranden echt te voorkomen. Laten we er dan in ieder geval voor zorgen dat daarbij geen slachtoffers vallen. Scharrelvarkens (2 sterren Beter Leven keurmerk), biologische varkens (3 sterren) en buitenvarkens van kleinschalige bedrijven kunnen bij een brand wél naar buiten vluchten.

De consument heeft de macht

Als consumenten overstappen op vlees met een goed keurmerk, dan zitten varkens bij een brand niet als ratten in de val. Veel hoeft dit niet te kosten. Een stukje vlees van een varken met vrije uitloop is gemiddeld 50 cent duurder dan hetzelfde stukje vlees dat afkomstig is uit de intensieve varkenshouderij.

Doe de varkensvlees-pledge!

Vind jij ook dat alle varkens recht hebben op een vluchtweg? Doe de varkensvlees-pledge en laat supermarkten weten dat jij nooit (meer) varkensvlees eet of nooit (meer) varkensvlees eet met minder dan twee sterren van het Beter Leven keurmerk. Zo maken we samen een einde aan de vele slachtoffers bij stalbranden.

Vul vandaag nog de pledge in en deel hem op Facebook. Aan het einde van de campagne sturen we de pledge met alle handtekeningen op naar de supermarkten met de oproep om enkel nog vlees te verkopen van varkens met een uitloop.