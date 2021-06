Het verhaal van twee bij een stalbrand omgekomen varkens

Op 1 juni komen 4.600 varkens om het leven bij een stalbrand aan de Bloemerstraat in Nederweert. Animal Rights hield een wake voor de slachtoffers. De varkens zijn geen statistiek of financieel verlies, maar ieder een individu.

Tijdens een stalbrand krijgen dieren vallende isolatie en puin op zich, de stalvloer stort in en ze verdrinken in hun eigen mest. Degenen die te dicht bij de brandhaard zitten verbranden levend en anderen stikken in de giftige rook. Dit is het verhaal van Daisy en Lily, slachtoffers van de stalbrand.