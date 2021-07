Op zaterdag 3 juli 2021 begint de Landelijke Tuinvlindertelling. Deze telling wordt dit jaar voor de 13e keer door De Vlinderstichting georganiseerd. Iedereen met een tuin of een balkon kan meedoen via www.vlindermee.nl. Eén keer tellen is al voldoende! Vorig jaar werd de atalanta het meest gezien. Welke vlinder wordt dat dit jaar?

