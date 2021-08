Varkens in Nood: Albert Heijn misleidt consument met zogenaamd scharrelvarkensvlees

Albert Heijn gebruikt misleidende en onjuiste informatie om reclame te maken voor varkensvlees. Volgens een winkelreclame ‘scharrelen hun varkens sterren bij elkaar’. In realiteit komt 96 procent van die varkens nooit buiten. Stichting Varkens in Nood dient een klacht in bij de Reclame Code Commissie (RCC).Eén ster varkens scharrelen niet.

Op een reclame bij het vleesschap in winkels van Albert Heijn, leest de consument ‘Onze varkens scharrelen sterren bij elkaar’. Naast die tekst staan foto’s van varkensvlees en het logo van het Beter Leven keurmerk.

Albert Heijn verkoopt vrijwel volledig (96 procent) varkensvlees met slechts één ster van het Beter Leven keurmerk: die varkens komen nooit buiten en kunnen niet scharrelen. Ze leven in betonnen stallen, zonder stro of aarde om in te wroeten. Dit soort stallen veroorzaken tal van misstanden op het gebied van dierenwelzijn.



De klacht tegen Albert Heijn

Directeur van Varkens in Nood Frederieke Schouten: “Vlees eten veroorzaakt dierenleed: hoe lager het keurmerk, hoe meer leed. Steeds meer mensen passen hun koopgedrag aan omdat ze hier niet meer aan willen bijdragen. Maar verkopers zoals Albert Heijn blijven consumenten bewust misleiden om hun geweten te sussen. Dit houdt het dierenleed in megastallen in stand. Daarom dienen wij deze klacht in en vragen we de Reclame Code Commissie om deze reclame af te keuren.”