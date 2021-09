Spinnentelling 11-12 september

We kennen de tuinvogeltelling, de tuinvlindertelling, nu is het tijd om over te gaan op de huis-, tuin- en keukenspinnentelling. Het wordt speuren maar de resultaten zullen er naar zijn.

Op zaterdag 11 en zondag 12 september 2021 vindt de jaarlijkse Nationale Spinnentelling plaats, dit jaar voor de negende keer. Net als de afgelopen jaren kan iedereen dat weekend in zijn huis en tuin op zoek naar zoveel mogelijk soorten spinnen. In tuinen en huizen leeft een flinke diversiteit aan spinnensoorten. De afgelopen jaren zijn tijdens de spinnentellingen in totaal zeventig soorten spinnen waargenomen. Veel deelnemers aan de spinnentelling tellen al langer dieren in hun tuin en zo worden ook steeds vaker allerlei wat lastiger te vinden of op naam te brengen soorten gemeld. Misschien kunt u daar dit jaar wel een nieuwe spinnensoort aan toevoegen? Zo werd tijdens de spinnentelling van 2020 voor het eerst de valse wolfspin waargenomen.