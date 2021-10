Een op de vijf vogelsoorten in Europa met uitsterven bedreigd

Uit de nieuwe Europese Rode Lijst van vogels, die door BirdLife International is gepubliceerd, blijkt dat een op de vijf vogelsoorten in Europa met uitsterven wordt bedreigd. Daaronder veel vogels van het platteland.

Het risico op uitsterven in een bepaald gebied, van maar liefst 544 vogelsoorten in meer dan vijftig landen en gebieden in Europa, wordt overzichtelijk gemaakt met de nieuwe, vierde editie van de Europese Rode Lijst van vogels. Hij werd [maandag] gepubliceerd door BirdLife International, de wereldwijde koepel waarin ook Vogelbescherming een partner is. De gegevens zijn verzameld door duizenden experts en vrijwilligers en elke soort kreeg een label, uiteenlopend van ‘gevoelig’ tot ‘uitgestorven’. Het beeld dat eruit naar voren komt, is schokkend.