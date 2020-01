2019 warmste jaar ooit gemeten in Europa

2019 was het warmste jaar sinds het begin van de metingen door het Europese Copernicusprogramma. Wereldwijd was het het tweede warmste jaar, na recordjaar 2016.

De metingen van het Europese satellietsysteem geven een eerste globaal beeld van 2019 wat betreft gemiddelde temperaturen en CO 2 -concentratie in de atmosfeer. Ze bevestigen de vermoedens: het voorbije jaar was op beide vlakken opnieuw een recordjaar.

Uit de metingen blijkt dat de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer boven het aardoppervlak net 0,04 graden onder die van het absolute recordjaar 2016 afklokt. Daarmee is 2019 wereldwijd het tweede warmste jaar ooit gemeten.

De laatste vijf jaar zijn meteen de vijf warmste jaren ooit gemeten. De gemiddelde wereldwijde temperatuur van de vijf laatste jaren lag tussen 1,1 en 1,2 graden Celsius hoger dan de gemiddelde temperatuur voor de industriële revolutie. Door die vijf recordjaren eindigt het decennium 2010-2019 ook als het warmste decennium tot nog toe.

