Greenpeace: Fossiele industrie veroorzaakt 4,5 miljoen doden per jaar

Luchtvervuiling door verbranding van fossiele brandstoffen veroorzaakt naar schatting 4,5 miljoen doden per jaar wereldwijd. Dat stelt Greenpeace Zuidoost-Azië in een nieuw rapport.

Het rapport in samenwerking met het Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) stelt ook dat verbranding van kolen, olie en gas leidt tot economische verliezen van 2900 miljard per jaar wereldwijd, of 3,3 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product (bbp).