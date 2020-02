Bijna 21 graden gemeten op Antarctica, maar er is niets aan de hand, doorlopen mensen

20,750 Celsius gemeten op Seymour Eiland bij het Graham Schiereiland, in de Argentijnse sector van Antarctica. Het is een record, dat eerdere van de afgelopen dagen overtreft (19,8 respectievelijk 18,3 in dezelfde omgeving). De meting wordt “ongelooflijk en abnormaal” genoemd.

De cijfers moeten nog erkend worden door de Wereld Meteorologische Organisatie. Ze zijn in overeenstemming met de drie graden opwarming ter plaatse ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

Guardian