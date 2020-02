Warmere oceanen kunnen koraalriffen tegen 2100 elimineren

De verzuring van de oceanen en de stijgende temperatuur van het water zullen ertoe leiden dat koraalriffen tegen 2100 zo goed als afgestorven zijn. Dat zegt onderzoek van de American Geophysical Union.

Wetenschappers schatten dat 70 tot 90 procent van de koraalriffen de komende 20 jaar zullen verdwijnen als gevolg van klimaatverandering en vervuiling. Sommigen proberen deze teloorgang af te remmen door levend koraal dat in een laboratorium is gekweekt over te planten naar riffen die er slecht aan toe zijn. De bedoeling is dat dit jonge koraal het rif weer gezond maakt.

Nieuw onderzoek dat in kaart wilde brengen waar deze herstelinspanningen het meest succesvol kunnen zijn, toont echter aan dat in 2100 weinig tot geen koraalhabitats zullen overblijven. De voorlopige bevindingen suggereren dat de temperatuur en de zuurtegraad van het zeeoppervlak de belangrijkste factoren zijn om te bepalen of een locatie geschikt is voor restauratie.

Grimmig toekomstbeeld

“Tegen 2100 ziet het er nogal grimmig uit”, zei Renee Setter, een biogeograaf aan de Universiteit van Hawaii Manoa. Hoewel vervuiling een grote bedreiging vormt voor zeedieren, suggereert het nieuwe onderzoek dat koralen het grootste risico lopen door de veranderingen in hun omgeving als gevolg van de klimaatverandering.

“Stranden schoonmaken is geweldig en vervuiling van het zeewater bestrijden is fantastisch. We moeten die inspanningen voortzetten”, zei Setter. “Maar uiteindelijk is het bestrijden van klimaatverandering echt waar we voor moeten pleiten om koralen te beschermen.”

Koraal onder stress

Koraalriffen van over de hele wereld zijn in nood door de stijgende temperatuur van de oceanen. Warmer water zet koraal onder stress waardoor ze symbiotische algen vrijgeven. Dit leidt ertoe dat het levendig gekleurde koraal wit kleurt, een proces dat bleaching (bleken) wordt genoemd.

Gebleekt koraal is niet dood, maar loopt een groter risico op afsterven. Door de klimaatverandering wordt het bleken in de hand gewerkt.

– Overgenomen van De Wereld Morgen/IPS