Klimaatwetenschapster Valerie Masson-Delmotte waarschuwt: Hoed u voor alibibomen

Op 7 januari schreef de Franse klimaatwetenschapster Valerie Masson-Delmotte een brief aan de 16-jarigen van nu. Ze postte hem in een lange draad op Twitter. ‘Liefste jongere’, zo begon ze, ‘je bent een kind van het antropoceen. Je zult niet opgroeien in dezelfde wereld die ik kende toen ik 16 was.’ (…)

Het is geen recente kennis, stipte ze aan in haar brief aan de jongeren. ‘Het is opmerkelijk dat alle verschuivingen en veranderingen van de voorbije dertig jaar nauwkeurig voorzien waren in de eerste, rudimentaire simulaties en modellen die gepubliceerd werden in 1989.’ Van hevigere bosbranden over krachtigere orkanen tot meer hittedagen.

Ze noemt het de Griekse tragedie van de klimaatverandering. Jaarlijks verschijnen er twintigduizend wetenschappelijke artikelen met als trefwoord ‘klimaatverandering’. Ondanks de nauwkeurig opgebouwde kennis, het klimaatverdrag van Parijs en overheden die de rapporten van het IPCC onderschrijven, is sinds 1990 de CO 2 -uitstoot met 62 procent toegenomen.

– Lees verder bij de bron, MO*