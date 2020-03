Hoe maak je je eigen handzeep?

Nu er gehamsterd wordt in handzeep, handgel, enz. kan je ook besluiten zelf vloeibare zeep te maken. Het is heel eenvoudig, kost ongeveer een kwartier en dan een nachtje wachten voor het resultaat. Als je kiest voor goede natuurlijke zeep zoals Marseille-zeep die je bij bio-winkels en bijv. bij Holland&Barrett kan kopen is het ook beter voor het milieu en voor je handen.

Benodigdheden:

– 40 gram geraspte zeep, bijv. van oude stukjes zeep of Marseillezeep of Aleppozeep (bij H&B bijv. te koop), of sunlight zeep (ik weet niet of dat vegetarisch is)

– 1 liter kokend water in een (oude) pan

– eventueel wat glycerine voor zachte handen (ook in flesjes te koop bij H&B)

– eventueel wat druppels essentiële olie voor de geur

– een kaasrasp

– een schone emmer

– een houten kooklepel

– lege containers/flessen, bijv. van oude badschuim om de liter zeep in te bewaren en een herbruikbaar zeeppompje

Rasp de stukjes zeep tot je ongeveer 40 gram hebt (meer mag ook, het wordt dan compacter), het is geschat ongeveer eenderde stuk zeep.

Voeg de zeep toe aan het water in de pan dat gekookt heeft. Je hoeft het gas/de elektra niet meer aan te houden, de zeep smelt terwijl je roert.

Je kan ook wat druppels glycerine toevoegen, dat maakt de huid wat zachter, maar het hoeft niet.

Als je de zeep hebt geroerd tot hij is gesmolten (hij smelt heel snel), kan je de inhoud van de pan in de emmer gieten.

Zet deze emmer een nacht weg, bijv. in je badkamer.

De volgende morgen, of na een uur of 8-12 is de substantie verdikt en klaar om in de fles(sen) en/of in de zeeppomp over te gieten. Voor je dit doet is het goed om de zeep nog eens goed door te roeren. Je kan op dit moment ook nog de essentiële olie toevoegen, 15 tot 20 druppels ongeveer.

Veel plezier en schone handen!

Uitgelichte afbeelding: jacqueline macou from Pixabay

Zeepfoto: jacqueline macou from Pixabay