Historische kans om transitie naar schone energie te versnellen

Het hoofd van het Internationaal Energieagentschap Fatih Birol roept regeringen en internationale financiële instellingen op om de herstelplannen voor coronavirus duurzaam te maken. Hij spreek van een “historische kans” om de transitie naar schone energie te stimuleren.

In een interview met Climate Change News eergisteren (dinsdag) zegt Fatih Birol dat stimuleringspakketten om het economisch herstel te ondersteunen een cruciaal moment vormen voor regeringen om het beleid “vorm te geven” in overeenstemming met klimaatactie.

“Ik ben in gesprek met verschillende regeringen en leiders van internationale financiële instellingen, omdat ze allemaal bezig zijn met het ontwerpen van stimuleringsprogramma’s voor de economie”, zegt hij. “De plannen die ze zullen samenstellen zullen uiterst belangrijk zijn”.

“Dit is de reden waarom ik hen vertel dat we de huidige situatie kunnen gebruiken om onze ambitie in de strijd tegen de klimaatverandering op te voeren.”

